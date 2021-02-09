ЗАМАНА - Экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы пойдет под суд за серию должностных преступлений

Экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы пойдет под суд за серию должностных преступлений

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09 февраля, 2021. Вторник 00:03
Экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы пойдет под суд за серию должностных преступлений

По версии следственных органов, сотрудники СИЗО неоднократно подвергая арестованного физическому насилию, заставили его передать им право собственности на недвижимость стоимостью более 5 миллионов рублей.

Экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы пойдет под суд за серию должностных преступлений
Происшествия

С задержанным были заключены фиктивные договора купли-продажи. А также, управляющий СИЗО организовывал нелегальные свидания другого подследственного с супругой и получал от женщины за данную услугу вознаграждения общая сумма которых превышает 150 тыс рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд.

 

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