С задержанным были заключены фиктивные договора купли-продажи. А также, управляющий СИЗО организовывал нелегальные свидания другого подследственного с супругой и получал от женщины за данную услугу вознаграждения общая сумма которых превышает 150 тыс рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд.
Экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы пойдет под суд за серию должностных преступлений
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 00:03
По версии следственных органов, сотрудники СИЗО неоднократно подвергая арестованного физическому насилию, заставили его передать им право собственности на недвижимость стоимостью более 5 миллионов рублей.
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