Чемпион крупнейшей бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что воспитание и традиции многие годы являлись залогом благополучия.
«Воспитанный человек никогда не пойдет на убийство», - подытожил спортсмен.
Комментируя громкое в отделе дагестанского МВД убийство экс-главы регионального селения Новокули Абакара Капланова, популярный российский боец смешанного стиля подчеркнул, что корень проблемы, по его словам, прежде всего в воспитании участников конфликта.
Чемпион крупнейшей бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что воспитание и традиции многие годы являлись залогом благополучия.
«Воспитанный человек никогда не пойдет на убийство», - подытожил спортсмен.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..