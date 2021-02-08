ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы села

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы села

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08 февраля, 2021. Понедельник 14:00
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы села

Комментируя громкое в отделе дагестанского МВД убийство экс-главы регионального селения Новокули Абакара Капланова, популярный российский боец смешанного стиля подчеркнул, что корень проблемы, по его словам, прежде всего в воспитании участников конфликта.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы села
Происшествия

Чемпион крупнейшей бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что воспитание и традиции многие годы являлись залогом благополучия.

«Воспитанный человек никогда не пойдет на убийство», -  подытожил спортсмен.

 

 

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