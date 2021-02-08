ЗАМАНА - Увеличилось число отравившихся в Хунзахском районе

Увеличилось число отравившихся в Хунзахском районе

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08 февраля, 2021. Понедельник 13:31
Увеличилось число отравившихся в Хунзахском районе

По информации дагестанского министерства здравоохранения, число людей с острой кишечной инфекцией выросло до 89 человек.

Увеличилось число отравившихся в Хунзахском районе
Происшествия

Новые случаи отравления, полученные по предположительным данным в школе и детском саду,  были зафиксированы медиками во время подворовых обходов.

Отмечено, что по данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело.

 

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