Увеличилось число отравившихся в Хунзахском районе

По информации дагестанского министерства здравоохранения, число людей с острой кишечной инфекцией выросло до 89 человек.

Новые случаи отравления, полученные по предположительным данным в школе и детском саду, были зафиксированы медиками во время подворовых обходов.

Отмечено, что по данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело.