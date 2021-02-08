Новые случаи отравления, полученные по предположительным данным в школе и детском саду, были зафиксированы медиками во время подворовых обходов.
Отмечено, что по данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело.
По информации дагестанского министерства здравоохранения, число людей с острой кишечной инфекцией выросло до 89 человек.
Новые случаи отравления, полученные по предположительным данным в школе и детском саду, были зафиксированы медиками во время подворовых обходов.
Отмечено, что по данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело.
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