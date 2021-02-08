ЗАМАНА - Эпидемиологическая ситуация в Хунзахском районе взята под контроль дагестанских властей

Эпидемиологическая ситуация в Хунзахском районе взята под контроль дагестанских властей

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08 февраля, 2021. Понедельник 13:21
Эпидемиологическая ситуация в Хунзахском районе взята под контроль дагестанских властей

О том, что инцидент, в результате которого к врачам с острой кишечной инфекцией обратились 79 человек, находится на контроле властей, стало известно в ходе совещания, прошедшего накануне под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Эпидемиологическая ситуация в Хунзахском районе взята под контроль дагестанских властей
Происшествия

Отмечено, что причиной отравления, с которым на сегодняшний день в стационаре находятся 10 человек, 5 из которых – дети, стала питьевая вода.

В своем докладе руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов доложил, что в настоящее время проводятся работы по хлорированию воды.

Администрацией муниципалитета, где Министерством здравоохранения РД организованы подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания, будут организованы мероприятия по обеспечению детей бутилированной водой на дому.

 

 

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