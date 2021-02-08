Сергей Меликов обсудил случившееся с руководством силовых структур республики и высказал убежденность в беспристрастном расследовании этого дела, сообщает пресс-центр Администрации Главы и Правительства Дагестана.
Сергей Меликов взял под личный контроль расследование убийства экс-главы села Новокули
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 00:33
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов взял под личный контроль следственные действия по делу в связи с убийством экс-руководителя села Новокули Новолакского района Абакара Капланова.
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