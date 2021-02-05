Крупная авария произошла на территории Кумторкалинского района

В окрестностях села Учкент Кумторкалинского района произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, в том числе пассажирским автобусом, направляющимся из Махачкалы в Крым.

Автотранспорт ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, столкнулся с Lada Priora, после чего задел пассажирский автобус. Чтобы не допустить мощного столкновения, автобус съехал с дороги. Иными автомобилями, попавшими в дорожно-транспортное происшествие была задета Toyota Camry. В результате произошедшего автомобильного столкновения погибла женщина 1988 года рождения. Водитель ВАЗ-2114 госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали.