ЗАМАНА - Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

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05 февраля, 2021. Пятница 16:45
Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

 Экс-министр природных ресурсов и экологии республики Дагестан Набиюла Карачаев подозревается в халатности, сообщает Следственное управление СК РФ по РД. Открыто уголовно-процессуальное производство.

Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности
Происшествия

По версии Следственного комитета, в следствии бездействия руководителя Минприроды Дагестана Набиюлы Карачаева УК «Лидер» размещала твердые коммунальные отходы на неприспособленной для этого территории. Управляющей компанией в результате захоронения твердых коммунальных отходов на не предназначенном и не обустроенном для этих целей земельном участке, было похищено 235 миллионов рублей.

 

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