Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

По версии Следственного комитета, в следствии бездействия руководителя Минприроды Дагестана Набиюлы Карачаева УК «Лидер» размещала твердые коммунальные отходы на неприспособленной для этого территории. Управляющей компанией в результате захоронения твердых коммунальных отходов на не предназначенном и не обустроенном для этих целей земельном участке, было похищено 235 миллионов рублей.