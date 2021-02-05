В Дагестане задержана банда интернет мошенников

Как считают следственные органы, объединившись, жители различных регионов находили в сети интернет объявления о продаже и сдаче недвижимого имущества, посе чего звонили по представленным номерам и обманным путем выясняли сведения о банковских картах владельцев недвижимости. Получив все нужные данные, они удаленно, с помощью приложения мобильного банка похищали с расчетных счетов пострадавших деньги.

Таким образом, пострадавшей от мошеннической схемы стала жительница Каспийска. Звонивший ей мужчина представился военным, которому нужно снять квартиру в городе Каспийск в связи с переводом на новое место службы. Мужчина заверил пострадавшую, что ему необходимы ее банковские данные для предоставления в бухгалтерию военной части. Женщина поверила мошеннику и поддалась на его уговоры. Следующим этапом в преступной схеме был еще один звонок. На этот раз пострадавшей звонил "главный бухгалтер воинской части". Ему удалось убедить женщину подойти к банкомату и произвести определенные операции. Таким образом, со счета пострадавшей было похищено 216 тысяч рублей. На сегодня общая сумма причиненного гражданам вреда составила приблизительно 1,6 миллиона рублей.

В итоге оперативных действий работниками уголовного розыска МВД по Республике Дагестан вместе с сотрудниками из Челябинской области и Республики Башкортостан были задержаны подрезаемые: лидер и пятеро членов организованной преступной группы.

В текущее время уголовное дело направлено в Каспийский городской суд Республики Дагестан для изучения.