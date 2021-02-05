ЗАМАНА - Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления школьников в Хунзахском районе

Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления школьников в Хунзахском районе

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05 февраля, 2021. Пятница 11:09
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления школьников в Хунзахском районе

Около 30 школьников обратились в больницу с признаками пищевого отравления в Хунзахском районе с 1 по 4 февраля, - сообщает Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления школьников в Хунзахском районе
Происшествия

Все они ученики школы села Арани в возрасте от 7 до 14 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Из школы изъяты образцы воды и пищи для анализа.

 

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