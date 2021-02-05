Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления школьников в Хунзахском районе

Около 30 школьников обратились в больницу с признаками пищевого отравления в Хунзахском районе с 1 по 4 февраля, - сообщает Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Все они ученики школы села Арани в возрасте от 7 до 14 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Из школы изъяты образцы воды и пищи для анализа.