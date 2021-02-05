Скончались мать и дочь пострадавшие при взрыве газа в Хасавюрте

Автор Хадижат

Женщина 1974 года рождения и её 14-летняя дочь, направленные в больницу с ожогами после взрыва газа в Хасавюрте, скончались в больнице, - сообщает "Интерфакс".