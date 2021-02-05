Уточним, что в среду, 3 февраля в Хасавюрте за сутки произошло два взрыва газа. Управление СК России по Дагестану начало доследственную проверку случаев возгорания в результате взрыв газа в доме и пекарне.
Скончались мать и дочь пострадавшие при взрыве газа в Хасавюрте
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 07:52
Женщина 1974 года рождения и её 14-летняя дочь, направленные в больницу с ожогами после взрыва газа в Хасавюрте, скончались в больнице, - сообщает "Интерфакс".
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