Сотрудник «Дагтехкадастра» получил условный срок за присвоение чужой зарплаты

Судом Ленинского района Махачкалы вынесен обвинительный вердикт в отношении заместителя руководителя по финансово-хозяйственной работе ГБУ РД «Дагтехкадастр» И. Агаева, который обвиняется в присвоении зарплаты в общей сумме свыше 2 миллионов рублей.

Как сообщает РИА "Дагестан", обвиняемый с внедрением собственного должностных полномочий, подделав подписи сотрудников организации в платежных ведомостях по выдаче зарплаты и попросив другую часть сотрудников расписаться в тех же ведомостях, со ссылкой на надобность закрыть долг по заработной плате перед министерством ЖКХ РД, обещая с ними рассчитаться при поступлении средств из бюджета, присвоил из кассы бухгалтерии доход в общем размере свыше 2 миллионов рублей, которые в следующем израсходовал на свои нужды.

Суд признал Акаева виновным в совершении вменяемого ему преступления и избрал меру наказания в виде 3-х лет заключения условно с испытательным сроком два года. С обвиняемого также будет взыскано 2 миллиона 80 тысяч рублей. Агаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В виду данных обстоятельств, суд посчитал возможным исправление Агаева без изоляции от общества.