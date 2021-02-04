Сотрудник «Дагтехкадастра» получил условный срок за присвоение чужой зарплаты
- Автор Хадижат
- 04 февраля, 2021. Четверг 17:41
Судом Ленинского района Махачкалы вынесен обвинительный вердикт в отношении заместителя руководителя по финансово-хозяйственной работе ГБУ РД «Дагтехкадастр» И. Агаева, который обвиняется в присвоении зарплаты в общей сумме свыше 2 миллионов рублей.
Как сообщает РИА "Дагестан", обвиняемый с внедрением собственного должностных полномочий, подделав подписи сотрудников организации в платежных ведомостях по выдаче зарплаты и попросив другую часть сотрудников расписаться в тех же ведомостях, со ссылкой на надобность закрыть долг по заработной плате перед министерством ЖКХ РД, обещая с ними рассчитаться при поступлении средств из бюджета, присвоил из кассы бухгалтерии доход в общем размере свыше 2 миллионов рублей, которые в следующем израсходовал на свои нужды.
Суд признал Акаева виновным в совершении вменяемого ему преступления и избрал меру наказания в виде 3-х лет заключения условно с испытательным сроком два года. С обвиняемого также будет взыскано 2 миллиона 80 тысяч рублей. Агаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В виду данных обстоятельств, суд посчитал возможным исправление Агаева без изоляции от общества.
Последнее от Хадижат
- На реконструкцию родильного отделения Каспийской ЦГБ выделено 40 млн рублей
- В Казбековском районе проводят работу по предотвращению пожаров в лесах
- 250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье
- Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России
- Без переживаний и опасений