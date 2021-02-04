ЗАМАНА - Экс-глава «Дагсельхозстроя» предстанет перед судом

Экс-глава «Дагсельхозстроя» предстанет перед судом

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04 февраля, 2021. Четверг 15:09
Экс-глава «Дагсельхозстроя» предстанет перед судом

Бывший руководитель «Дагсельхозстроя» Муталип Муталипов предстанет перед судом по расследованию о причинении вреда бюджету на 18 миллионов рублей.

Экс-глава «Дагсельхозстроя» предстанет перед судом
Происшествия

Как считают следственные органы, он подписал документы об оплате услуг подрядчика объектов по государственным контрактам невзирая на то что цена работ была увеличена, а сами работы не были выполнены в полноценном размере. Известно, что речь идет строительстве с 2014 по 2017 год школы, фельшерско-акушерского пункта и футбольного поля. Уголовное дело ожидает рассмотрения Советским районным судом Махачкалы.

 

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