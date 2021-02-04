ЗАМАНА - Жительница Дербента стала жертвой телефонных мошенников

Жительница Дербента стала жертвой телефонных мошенников

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04 февраля, 2021. Четверг 00:54
Жительница Дербента стала жертвой телефонных мошенников

По телефону лишилась 120 тысяч рублей 25-летняя жительница Дербента. Она обратилась в полицию и рассказала, о том, что стала очередной жертвой мошенников.

Жительница Дербента стала жертвой телефонных мошенников
Происшествия

Девушке позвонил мужчина и представившись сотрудником банка сообщил, что от ее имени была подана заявка на получение кредита и для отмены операции попросил назвать личные данные.
Жительница Дербента не заподозрив ничего необычного, выполнила его просьбу, после чего получила смс-сообщение о списании крупной суммы денег.
По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство.

 

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