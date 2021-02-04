Жительница Дербента стала жертвой телефонных мошенников

По телефону лишилась 120 тысяч рублей 25-летняя жительница Дербента. Она обратилась в полицию и рассказала, о том, что стала очередной жертвой мошенников.

Девушке позвонил мужчина и представившись сотрудником банка сообщил, что от ее имени была подана заявка на получение кредита и для отмены операции попросил назвать личные данные.

Жительница Дербента не заподозрив ничего необычного, выполнила его просьбу, после чего получила смс-сообщение о списании крупной суммы денег.

По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство.