С целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России мужчина незаконно оформил документы для получения трудовой пенсии по старости не достигнув соответствующего возраста.
В результате противоправных действий мошеннику было выплачено более одного миллиона рублей. По данному факту возбужденно уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» и «Подделка официальных документов»
Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 15:35
Житель Буйнакска незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 1 миллиона рублей, - сообщает РИА «Дагестан».
С целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России мужчина незаконно оформил документы для получения трудовой пенсии по старости не достигнув соответствующего возраста.