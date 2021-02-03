ЗАМАНА - Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда

Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда

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03 февраля, 2021. Среда 15:35
Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда

Житель Буйнакска незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 1 миллиона рублей, - сообщает РИА «Дагестан».

Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда
Происшествия

С целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России мужчина незаконно оформил документы для получения трудовой пенсии по старости не достигнув соответствующего возраста.
В результате противоправных действий мошеннику было выплачено более одного миллиона рублей. По данному факту возбужденно уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» и «Подделка официальных документов»

 

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