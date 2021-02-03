Житель Буйнакска подозревается в хищении более 1 млн рублей у Пенсионного фонда

С целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России мужчина незаконно оформил документы для получения трудовой пенсии по старости не достигнув соответствующего возраста.

В результате противоправных действий мошеннику было выплачено более одного миллиона рублей. По данному факту возбужденно уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» и «Подделка официальных документов»