ЗАМАНА - В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв

В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв

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03 февраля, 2021. Среда 14:19
В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв

В Хасавюрте в пекарне, которая расположена на первом этаже 5-этажного дома, прогремел взрыв, рассказал собеседник РИА "Дагестан" в городской мэрии.

В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв
Происшествия

Как сообщает издание, в итоге взрыва пострадал один человек. Он доставлен с ожогами в Центральную городскую больницу. Разрушений и пожаров в результате взрыва не последовало. Дом не пострадал. 

 

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