В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв

В Хасавюрте в пекарне, которая расположена на первом этаже 5-этажного дома, прогремел взрыв, рассказал собеседник РИА "Дагестан" в городской мэрии.

Как сообщает издание, в итоге взрыва пострадал один человек. Он доставлен с ожогами в Центральную городскую больницу. Разрушений и пожаров в результате взрыва не последовало. Дом не пострадал.