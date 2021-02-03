Как сообщает издание, в итоге взрыва пострадал один человек. Он доставлен с ожогами в Центральную городскую больницу. Разрушений и пожаров в результате взрыва не последовало. Дом не пострадал.
В пекарне Хасавюрта прогремел взрыв
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 14:19
В Хасавюрте в пекарне, которая расположена на первом этаже 5-этажного дома, прогремел взрыв, рассказал собеседник РИА "Дагестан" в городской мэрии.
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