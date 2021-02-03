ЗАМАНА - В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества

В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества

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03 февраля, 2021. Среда 10:05
В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества

Во время сильной эпидемии участились случаи навязывания платных правовых услуг людям пожилого возраста.

В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества
Происшествия

Частные компании дают людям за дополнительные деньги возможность оформить документы для пересмотра пенсионных выплат либо оформления льгот. В итоге, от этого вида «услуг» в государстве пострадали тысячи пожилых людей. В Пенсионном фонде Республики Дагестан рассказали, что на данный момент активировались, так называемые, юридические компании. За свои услуги они берут с пожилых людей огромные суммы, которые нередко достигают сотен тысяч рублей, а работу проводят незначимую. В ОПФР по РД призывают не поддаваться на подобные предложения, а если появляются вопросы, задавать их специалистам, обратившись в пенсионный фонд, а не оплачивать не имеющие никакой результативности услуги мошенников.

 

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