В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества

Частные компании дают людям за дополнительные деньги возможность оформить документы для пересмотра пенсионных выплат либо оформления льгот. В итоге, от этого вида «услуг» в государстве пострадали тысячи пожилых людей. В Пенсионном фонде Республики Дагестан рассказали, что на данный момент активировались, так называемые, юридические компании. За свои услуги они берут с пожилых людей огромные суммы, которые нередко достигают сотен тысяч рублей, а работу проводят незначимую. В ОПФР по РД призывают не поддаваться на подобные предложения, а если появляются вопросы, задавать их специалистам, обратившись в пенсионный фонд, а не оплачивать не имеющие никакой результативности услуги мошенников.