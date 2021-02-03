Директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой

В Каспийске по инициативе главы муниципалитета Бориса Гонцова проверят все образовательные учреждения после инцидента с задержанием директора одного из школ с продуктами, которые он якобы вывозил из школы.

В настоящее время правоохранительные органы республики подозревают директора одного из учебных заведений Каспийска в хищении продуктов питания из школьной столовой. Глава города также заверил, что "в случае выявления нарушений в вопросах питания детей, а такие сигналы есть и проверка ведется, решения будут незамедлительные материалы будут сразу переданы в правоохранительные органы", сказал Гонцов представителю ТАСС. Уточним, по оперативным данным, директор школы №3 Джафар Агаев на своём автомобиле еженедельно вывозил с территории школы продукты, поставляемые в рамках госпрограммы «Развитие образования» для обеспечения горячим питанием учеников начальных классов.

Фотографии и видеозапись демонстрируют: сотрудники силовых структур поймали директора школы с поличным. В багажнике иномарки подозреваемого обнаружили пакеты с овощами, мясом, пакеты соков и т.д.

«Искренне не понимаю, кем надо быть, чтобы отбирать даже не у кого-то, кто способен как-то за себя постоять, а у маленьких детей. Такое в корне недопустимо! Сейчас идёт проверка и далее ожидается суд. Если всё подтвердится, то надеюсь, что органы правосудия воздадут ему по полной. Мы то уж точно приложим все усилия, в случае если он действительно проворовался, чтобы в будущем «этот человек» уж точно никогда больше не попал в школу и вообще в любое учреждение образования. Извините, но просто зла не хватает! Пользуясь своим положением совершить такое! Именно директор и должен быть самым первым, кто радеет за благополучие ребятишек, а сделал всё до мерзости наоборот. Этой школе, кстати, серьёзную сумму выделили почти 7 млн рублей на питание с 1-го по 4-й классы на 2021 год (6 896 800 рублей, если точнее). Позвонил министру в регион и потребовал оперативно проверить ситуацию и выяснить, дошли ВСЕ ли деньги до детей» - написал в своем Телеграм-канале первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

В свою очередь республиканское министерство сообщило о проводимой проверке.

«Ситуация позорная и недопустимая. Однако, для выводов и принятия мер реагирования следует дождаться результатов проверки», - подчёркивает министерство.

Не остался в стороне и спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов: «Дошла новость, очень неприятная,особенно когда это преступление связано с воровством у детей… Вопиющий аморальный случай!».

Спикер парламента сообщил о решении исключить Агаева из партии «Единая Россия». Решается вопрос об увольнении Агаева с должности директора школы.