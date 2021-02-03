Как считают следственные органы, вместе с иными сообщниками, личность которых предстоит установить, они похитили больше 235 миллионов рублей, сэкономив на перевозке и захоронении отходов.
Вместо того, чтобы вывозить мусор на полигон «Грин Тау» в Избербаше, они организовали его вывоз на несогласованную свалку в поселке Агачаул (недалеко от Махачкалы).
В конечном итоге, туда стекались отходы из трёх городов и 4 районов. Бывший управляющий «Лидера» Зуев задержан, решается вопрос об избрании ему принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест.