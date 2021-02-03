В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего генерального директора УК «Лидер» Дмитрия Зуева и и.о. генерального директора компании Мурада Гаджимагомедова открыто уголовно-процессуальное производство по факту мошенничества в особо большом размере, - рассказывает «Дагестанская правда».

Как считают следственные органы, вместе с иными сообщниками, личность которых предстоит установить, они похитили больше 235 миллионов рублей, сэкономив на перевозке и захоронении отходов.

Вместо того, чтобы вывозить мусор на полигон «Грин Тау» в Избербаше, они организовали его вывоз на несогласованную свалку в поселке Агачаул (недалеко от Махачкалы).

В конечном итоге, туда стекались отходы из трёх городов и 4 районов. Бывший управляющий «Лидера» Зуев задержан, решается вопрос об избрании ему принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест.