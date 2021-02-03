ЗАМАНА - В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело

В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело

Автор
03 февраля, 2021. Среда 08:47
В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего генерального директора УК «Лидер» Дмитрия Зуева и и.о. генерального директора компании Мурада Гаджимагомедова открыто уголовно-процессуальное производство по факту мошенничества в особо большом размере, - рассказывает «Дагестанская правда».

В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело
Происшествия

Как считают следственные органы, вместе с иными сообщниками, личность которых предстоит установить, они похитили больше 235 миллионов рублей, сэкономив на перевозке и захоронении отходов. 

Вместо того, чтобы вывозить мусор на полигон «Грин Тау» в Избербаше, они организовали его вывоз на несогласованную свалку в поселке Агачаул (недалеко от Махачкалы). 

В конечном итоге, туда стекались отходы из трёх городов и 4 районов. Бывший управляющий «Лидера» Зуев задержан, решается вопрос об избрании ему принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top