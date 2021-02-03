Известно, что замыкания произошло в родильном отделении. Из больницы эвакуированы десять человек. Пострадавших нет. Подробности уточняются.
В больнице Казбековского района произошел пожар
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 08:00
В результате короткого замыкания, в районной больнице Казбековского района произошел пожар, - сообщает МЧС Дагестана.
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