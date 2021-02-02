В Махачкале сотрудники МВД нашли пропавшего мальчика уснувшим в маршрутном такси

Пока в социальных сетях жители республики переживали за Мухаммад-Камиля и желали родителям терпения, ситуация прояснилась и возымела приятный финал.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мальчик, вместе с отцом, стоял на остановке в ожидании маршрутного такси. В момент, когда отец немного отвлекся, к остановке подъехал нужный номер маршрутки и ребенок сел в транспортное средство, не удостоверившись, что отец следует за ним.

«Отец стал искать, кричать, звать, а мальчик в это время благополучно направлялся домой.

Сотрудники отдела полиции по Советскому району, получили сообщение о пропавшем ребенке, и в считанные минуты, просмотрев камеры видео наблюдения, установили куда делся мальчик: сел в маршрутку. НО! Почему же он так и не добрался домой!? Установили и транспортное средство, и водителя, опросили. Оказалось, что он, уже закончил рабочий день, закрыл автомобиль и теперь направлялся домой. Мальчик маленький, он уснул в маршрутке, и в темноте, разумеется, водитель его не заметил. Да и голоса никто не подавал. Нашли, разбудили, забрали и отдали любящим родителям! В общем, мальчик жив здоров и даже немного выспался!», говорится в сообщении.