Пока в социальных сетях жители республики переживали за Мухаммад-Камиля и желали родителям терпения, ситуация прояснилась и возымела приятный финал.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мальчик, вместе с отцом, стоял на остановке в ожидании маршрутного такси. В момент, когда отец немного отвлекся, к остановке подъехал нужный номер маршрутки и ребенок сел в транспортное средство, не удостоверившись, что отец следует за ним.
«Отец стал искать, кричать, звать, а мальчик в это время благополучно направлялся домой.
Сотрудники отдела полиции по Советскому району, получили сообщение о пропавшем ребенке, и в считанные минуты, просмотрев камеры видео наблюдения, установили куда делся мальчик: сел в маршрутку. НО! Почему же он так и не добрался домой!? Установили и транспортное средство, и водителя, опросили. Оказалось, что он, уже закончил рабочий день, закрыл автомобиль и теперь направлялся домой. Мальчик маленький, он уснул в маршрутке, и в темноте, разумеется, водитель его не заметил. Да и голоса никто не подавал. Нашли, разбудили, забрали и отдали любящим родителям! В общем, мальчик жив здоров и даже немного выспался!», говорится в сообщении.
В Махачкале сотрудники МВД нашли пропавшего мальчика уснувшим в маршрутном такси
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 10:20
Минувшим вечером, на странице МВД Дагестана в Instagram было опубликовано сообщение о пропаже 10-летнего Мухаммад-Камиля Адухова. Уточнялось, что мальчик пропал в районе махачкалинского стадиона «Динамо», по улице Дахадаева г. Махачкалы.
Пока в социальных сетях жители республики переживали за Мухаммад-Камиля и желали родителям терпения, ситуация прояснилась и возымела приятный финал.
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