ЗАМАНА - Водитель в Дагестане погиб, сбив лошадь

Водитель в Дагестане погиб, сбив лошадь

Автор
01 февраля, 2021. Понедельник 16:54
Водитель в Дагестане погиб, сбив лошадь

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого лошадь, внезапно выскочившая на проезжую часть дороги, стала причиной гибели водителя, произошло на 14-м километре автодороги Бабаюрт – Гребенская.

Водитель в Дагестане погиб, сбив лошадь
Происшествия

По сообщению дагестанского МВД, 25-летний местный житель скончался от полученных телесных повреждений по пути в медучреждение.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top