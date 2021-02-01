По сообщению дагестанского МВД, 25-летний местный житель скончался от полученных телесных повреждений по пути в медучреждение.
Водитель в Дагестане погиб, сбив лошадь
- Автор Арслан
- 01 февраля, 2021. Понедельник 16:54
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого лошадь, внезапно выскочившая на проезжую часть дороги, стала причиной гибели водителя, произошло на 14-м километре автодороги Бабаюрт – Гребенская.
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