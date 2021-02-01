На четвертом этаже, в отсутствии дома супруга, молодая женщина с двумя детьми растерялась и не решилась выйти. Позвонив мужу, она сообщила ему о пожаре на первом этаже и открыла окна, чтобы дети могли спокойно дышать.
Так ее увидел проходящий мимо сотрудник правоохранительных органов. Мужчина бросился на помочь. Ему удалось вывести двух детей и их мать из подъезда.
В результате происшествия никто не пострадал. В квартире, в которой произошёл пожар никого на момент возгорания не было.
В Каспийске полицейский вышел за хлебом и спас семью из горящей многоэтажки
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 14:21
В Каспийской многоэтажке, на первом этаже, загорелась квартира. В результате воспламенения, задымленным оказался весь подъезд, - сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
На четвертом этаже, в отсутствии дома супруга, молодая женщина с двумя детьми растерялась и не решилась выйти. Позвонив мужу, она сообщила ему о пожаре на первом этаже и открыла окна, чтобы дети могли спокойно дышать.
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