В Каспийске полицейский вышел за хлебом и спас семью из горящей многоэтажки

На четвертом этаже, в отсутствии дома супруга, молодая женщина с двумя детьми растерялась и не решилась выйти. Позвонив мужу, она сообщила ему о пожаре на первом этаже и открыла окна, чтобы дети могли спокойно дышать.

Так ее увидел проходящий мимо сотрудник правоохранительных органов. Мужчина бросился на помочь. Ему удалось вывести двух детей и их мать из подъезда.

В результате происшествия никто не пострадал. В квартире, в которой произошёл пожар никого на момент возгорания не было.