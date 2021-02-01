ЗАМАНА - Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей

Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей

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01 февраля, 2021. Понедельник 13:30
Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей

Свыше 50 миллионов рублей украдено у страны в итоге жульнических действий экс-руководителя управления соцзащиты в Хасавюртовском районе.

Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей
Происшествия

Получены сведения, что нерадивая госслужащая, начиная с 2014 по 2017 год, занесла в информационные базы Министерства труда и социального развития Дагестана расчетно-платежные ведомости на 1 500 подставных получателей соцвыплат. Реализовать данную мошенническую схему ей помогли главный бухгалтер, руководитель отдела по вопросам пособий и сотрудник управления соцзащиты. В группировку из сорока человек вошли также главы подразделений и работники почтовой связи Хасавюртовского района
Все участники и соучастники криминальной схемы уже осуждены и приговорены к разным видам наказания, рассказывает СК России по Республике Дагестан.

 

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