Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей

Получены сведения, что нерадивая госслужащая, начиная с 2014 по 2017 год, занесла в информационные базы Министерства труда и социального развития Дагестана расчетно-платежные ведомости на 1 500 подставных получателей соцвыплат. Реализовать данную мошенническую схему ей помогли главный бухгалтер, руководитель отдела по вопросам пособий и сотрудник управления соцзащиты. В группировку из сорока человек вошли также главы подразделений и работники почтовой связи Хасавюртовского района

Все участники и соучастники криминальной схемы уже осуждены и приговорены к разным видам наказания, рассказывает СК России по Республике Дагестан.