Получены сведения, что нерадивая госслужащая, начиная с 2014 по 2017 год, занесла в информационные базы Министерства труда и социального развития Дагестана расчетно-платежные ведомости на 1 500 подставных получателей соцвыплат. Реализовать данную мошенническую схему ей помогли главный бухгалтер, руководитель отдела по вопросам пособий и сотрудник управления соцзащиты. В группировку из сорока человек вошли также главы подразделений и работники почтовой связи Хасавюртовского района
Все участники и соучастники криминальной схемы уже осуждены и приговорены к разным видам наказания, рассказывает СК России по Республике Дагестан.
Начальница службы занятости Хасавюртовского района похитила более 50 млн. рублей
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 13:30
Свыше 50 миллионов рублей украдено у страны в итоге жульнических действий экс-руководителя управления соцзащиты в Хасавюртовском районе.
Получены сведения, что нерадивая госслужащая, начиная с 2014 по 2017 год, занесла в информационные базы Министерства труда и социального развития Дагестана расчетно-платежные ведомости на 1 500 подставных получателей соцвыплат. Реализовать данную мошенническую схему ей помогли главный бухгалтер, руководитель отдела по вопросам пособий и сотрудник управления соцзащиты. В группировку из сорока человек вошли также главы подразделений и работники почтовой связи Хасавюртовского района
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