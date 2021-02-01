Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр

Уголовно-процессуальное производство открыто в отношении 47-летнего уроженца города Хасавюрт Республики Дагестан. Как считают следственные органы, в апреле 2020 года подозреваемый нелегально заполучил контрафактное ПО ведущей компании в сфере компьютерных технологий и установил их на компьютерное оборудование в арендуемом игровом зале. В числе прочего, мужчина организовал проведение азартных игр в обозначенном игровом зале с внедрением интернет технологий. В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на выяснение подробностей совершенных преступных действий. Расследование дела продолжается.