ЗАМАНА - Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр

Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр

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01 февраля, 2021. Понедельник 09:27
Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр

Житель Хасавюрта заподозрен в нарушении авторских прав и нелегальной организации и проведении азартных игр, - сообщает РИА "Дагестан".

Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр
Происшествия

Уголовно-процессуальное производство открыто в отношении 47-летнего уроженца города Хасавюрт Республики Дагестан. Как считают следственные органы, в апреле 2020 года подозреваемый нелегально заполучил контрафактное ПО ведущей компании в сфере компьютерных технологий и установил их на компьютерное оборудование в арендуемом игровом зале. В числе прочего, мужчина организовал проведение азартных игр в обозначенном игровом зале с внедрением интернет технологий. В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на выяснение подробностей совершенных преступных действий. Расследование дела продолжается.

 

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