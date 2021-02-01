Уголовно-процессуальное производство открыто в отношении 47-летнего уроженца города Хасавюрт Республики Дагестан. Как считают следственные органы, в апреле 2020 года подозреваемый нелегально заполучил контрафактное ПО ведущей компании в сфере компьютерных технологий и установил их на компьютерное оборудование в арендуемом игровом зале. В числе прочего, мужчина организовал проведение азартных игр в обозначенном игровом зале с внедрением интернет технологий. В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на выяснение подробностей совершенных преступных действий. Расследование дела продолжается.
Житель Хасавюрта подозревается в нарушении авторских прав и незаконной организации и проведении азартных игр
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 09:27
Житель Хасавюрта заподозрен в нарушении авторских прав и нелегальной организации и проведении азартных игр, - сообщает РИА "Дагестан".
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