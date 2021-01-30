По данным дагестанского МВД, сотрудник полиции незамедлительно предпринял меры для спасения людей из горящего авто.
Полицейский в Дагестане совершил героический поступок (видео)
- Автор Арслан
- 30 января, 2021. Суббота 20:26
Людей из автомобиля, загоревшегося в результате столкновения с другим авто на 775 километре автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики, вытащил оказавшийся на месте происшествия начальник тыла Кизилюртовского МО МВД России Абдулбасыр Чинчаров.
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