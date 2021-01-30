ЗАМАНА - Полицейский в Дагестане совершил героический поступок (видео)

Полицейский в Дагестане совершил героический поступок (видео)

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30 января, 2021. Суббота 20:26
Полицейский в Дагестане совершил героический поступок (видео)

Людей из автомобиля, загоревшегося в результате столкновения с другим авто на 775 километре автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики, вытащил оказавшийся на месте происшествия начальник тыла Кизилюртовского МО МВД России Абдулбасыр Чинчаров.

По данным дагестанского МВД, сотрудник полиции незамедлительно предпринял меры для спасения людей из горящего авто.

 

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