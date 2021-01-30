ЗАМАНА - Роспотребнадзор Дагестана изъял из оборота 729 упаковок опасных БАДов

Роспотребнадзор Дагестана изъял из оборота 729 упаковок опасных БАДов

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30 января, 2021. Суббота 13:30
Роспотребнадзор Дагестана изъял из оборота 729 упаковок опасных БАДов

Управление регионального Роспотребнадзора остановлена реализация детских капель витамина Д3 через Instagram с нарушением установленных требований.

Роспотребнадзор Дагестана изъял из оборота 729 упаковок опасных БАДов
Происшествия

В соответствии с маркировкой, данные капли были упакованы и расфасованы ООО «Хаят» в Хасавюрте. Их продукция реализовывалась в таких городах как Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Избербаш а также доставлялась по всему миру.
Роспотребнадзором установлено, что цех по фасовке и упаковке детских капель витамина Д3 по адресу, обозначенному на маркировке, отсутствует. Место производства потенциально небезопасной продукции в текущее время устанавливается. В торговых точках Избербаша и Хасавюрта выявлена реализация витамина Д3 без гос регистрации, как следствие этого, их качество и безопасность не доказаны в установленном порядке.

В отношении бизнесменов, осуществляющих реализацию данной продукции продукции в городах Дербент и Махачкала составлены протоколы об административном правонарушении. Информация направлена в прокуратуру Республики Дагестан, МВД по РД, Следственное управление СК РФ по РД.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

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