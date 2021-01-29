В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение

Как считают следственные органы, пару лет назад подозреваемые незаконно приватизировали два земельного участка и нелегально распорядились ими и иными участками.

Вред, который был нанесен муниципалитету, составил 1,3 миллионов рублей. Прокуратура начала уголовное расследование по трем статьям. Оно направлено в Карабудахкентский райсуд.