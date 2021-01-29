Как считают следственные органы, пару лет назад подозреваемые незаконно приватизировали два земельного участка и нелегально распорядились ими и иными участками.
Вред, который был нанесен муниципалитету, составил 1,3 миллионов рублей. Прокуратура начала уголовное расследование по трем статьям. Оно направлено в Карабудахкентский райсуд.
В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение
- Автор Хадижат
- 29 января, 2021. Пятница 11:00
Прокуратура республики вынесла обвинительное заключение в отношении экс-руководителя села Агачаул и еще четырех лиц.
Как считают следственные органы, пару лет назад подозреваемые незаконно приватизировали два земельного участка и нелегально распорядились ими и иными участками.
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