ЗАМАНА - В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение

В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение

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29 января, 2021. Пятница 11:00
В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение

Прокуратура республики вынесла обвинительное заключение в отношении экс-руководителя села Агачаул и еще четырех лиц.

В отношении бывшего главы села Агачаул вынесено обвинительное заключение
Происшествия

Как считают следственные органы, пару лет назад подозреваемые незаконно приватизировали два земельного участка и нелегально распорядились ими и иными участками.
Вред, который был нанесен муниципалитету, составил 1,3 миллионов рублей. Прокуратура начала уголовное расследование по трем статьям. Оно направлено в Карабудахкентский райсуд.

 

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