ЗАМАНА - Житель Дагестана завысил свой возраст на 11 лет ради пенсионных выплат на 1 миллион рублей

Житель Дагестана завысил свой возраст на 11 лет ради пенсионных выплат на 1 миллион рублей

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29 января, 2021. Пятница 09:08
Житель Дагестана завысил свой возраст на 11 лет ради пенсионных выплат на 1 миллион рублей

 Уголовное дело возбуждено в Дагестане, в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с пенсионными выплатами в размере одного миллиона рублей.

Житель Дагестана завысил свой возраст на 11 лет ради пенсионных выплат на 1 миллион рублей
Происшествия

По данным следователей, мужчина обманным путем заполучил паспорт, согласно которому его возраст был увеличен на одиннадцать лет.
С данным поддельным документом, гражданин обратился в отделение Пенсионного фонда с запросом о назначении трудовой пенсии по старости.
В результате мошеннических действий с февраля 2013 года по октябрь 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 1 миллиона рублей,.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с пенсионными выплатами, совершенное в особо крупном размере».

 

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