Житель Дагестана завысил свой возраст на 11 лет ради пенсионных выплат на 1 миллион рублей

По данным следователей, мужчина обманным путем заполучил паспорт, согласно которому его возраст был увеличен на одиннадцать лет.

С данным поддельным документом, гражданин обратился в отделение Пенсионного фонда с запросом о назначении трудовой пенсии по старости.

В результате мошеннических действий с февраля 2013 года по октябрь 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 1 миллиона рублей,.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с пенсионными выплатами, совершенное в особо крупном размере».