Сообщается, что задержанный является подозреваемым в деле о совершении кражи на территории Московской области. Мужчина был задержан в ходе проверки документов. Подозреваемый доставлен в следственный изолятор Махачкалы.
На вокзале в Махачкале задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 10:20
Сотрудники транспортного ОМОН Росгвардии Дагестана задержали на железнодорожном вокзале Махачкалы гражданина, находящегося в федеральном розыске, -передает РИА «Дагестан».
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