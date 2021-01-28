ЗАМАНА - На вокзале в Махачкале задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

На вокзале в Махачкале задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

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28 января, 2021. Четверг 10:20
На вокзале в Махачкале задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Сотрудники транспортного ОМОН Росгвардии Дагестана задержали на железнодорожном вокзале Махачкалы гражданина, находящегося в федеральном розыске, -передает РИА «Дагестан».

На вокзале в Махачкале задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске
Происшествия

Сообщается, что задержанный является подозреваемым в деле о совершении кражи на территории Московской области. Мужчина был задержан в ходе проверки документов. Подозреваемый доставлен в следственный изолятор Махачкалы.

 

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