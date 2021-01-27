ЗАМАНА - В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании

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27 января, 2021. Среда 15:47
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании

Руководитель строительной организации заподозрен в несоблюдении правил безопасности, что повлекло за собой смерть человека, - сообщает РИА "Дагестан".

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании
Происшествия

Согласно сообщению, в Каспийске в ходе ремонта кровли строящегося объекта скончался рабочий, потерявший равновесие и упавший с крыши. Известно, что мужчина работал без страховочной защиты. В отношении управляющего строиткльной организации открыто уголовно-процессуальное производство.

 

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