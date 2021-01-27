В Дагестане зафиксировано 1800 случаев энерговоровства

В Республике Дагестан энергетики Россети Северный Кавказ за 2020 год обнаружили практически 1800 случаев энерговоровства.

Общая сумма составила 665 миллионов рублей. В общем по Северному Кавказу количество фактов хищения энергии перевалило за 3900 с суммой в размере 1,5 миллиардов рублей. Наибольший ущерб был причинен в Республике Северная Осетия-Алании (677 миллионов рублей).