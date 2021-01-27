В этой связи, без газа остались 6 населенных пунктов. Всего отключено 3600 граждан республики. В настоящий момент на месте работают специалисты.
В Дагестане без газа остались 3000 абонентов
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 10:54
В Республике Дагестан на магистральном газопроводе на территории Кизилюртовского района выявлена утечка газа.
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