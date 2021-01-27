ЗАМАНА - В Дагестане без газа остались 3000 абонентов

В Дагестане без газа остались 3000 абонентов

Автор
27 января, 2021. Среда 10:54
В Дагестане без газа остались 3000 абонентов

В Республике Дагестан на магистральном газопроводе на территории Кизилюртовского района выявлена утечка газа.

В Дагестане без газа остались 3000 абонентов
Происшествия

В этой связи, без газа остались 6 населенных пунктов. Всего отключено 3600 граждан республики. В настоящий момент на месте работают специалисты.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top