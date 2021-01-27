Согласно сведениям, игорное заведение открыл 46-летний местный житель. С конца 2020 года по 20 января 2021 года в клубе с применением интернета организовывались азартные игры.
Всё оборудование конфисковано. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Сотрудники отдела МВД России по городу Хасавюрт пресекли работу незаконного игрового клуба
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 10:09
В Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов остановили деятельность нелегального игрового клуба.
Согласно сведениям, игорное заведение открыл 46-летний местный житель. С конца 2020 года по 20 января 2021 года в клубе с применением интернета организовывались азартные игры.
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