Сотрудники отдела МВД России по городу Хасавюрт пресекли работу незаконного игрового клуба

Согласно сведениям, игорное заведение открыл 46-летний местный житель. С конца 2020 года по 20 января 2021 года в клубе с применением интернета организовывались азартные игры.

Всё оборудование конфисковано. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».