Размер партии составил 1734 пары. Как сообщает управление Роспотребнадзора, в настоящий момент проводится экспертиза и оценка цены арестованной продукции. Подчеркнем, обязательная маркировка обуви действует на территории Российской Федерации с июля прошлого года.
В Дагестане изъята партия контрафактной обуви
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 09:31
Сотрудники Роспотребнадзора изъяли партию обуви, реализованной без маркировки, сообщает РИА "Дагестан".
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