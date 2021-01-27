Разрушений и пострадавших на данный момент нет. Под угрозой схода находятся два частных дома. Дабы не подвергаться опасности, жители домов размещены для временного проживания у родственников. На месте работает опергруппа МЧС с применением авиационных систем.
Наибольшие повреждения в результате оползня получило здание фермерского хозяйства и кормовой цех.
На окраине села Карабудахкент сошел оползень
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 00:11
По сообщению МЧС России по Дгаестану, на окраине села Карабудахкент Карабудахкентского района сошел оползень.
Разрушений и пострадавших на данный момент нет. Под угрозой схода находятся два частных дома. Дабы не подвергаться опасности, жители домов размещены для временного проживания у родственников. На месте работает опергруппа МЧС с применением авиационных систем.
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