На окраине села Карабудахкент сошел оползень

Разрушений и пострадавших на данный момент нет. Под угрозой схода находятся два частных дома. Дабы не подвергаться опасности, жители домов размещены для временного проживания у родственников. На месте работает опергруппа МЧС с применением авиационных систем.

Наибольшие повреждения в результате оползня получило здание фермерского хозяйства и кормовой цех.