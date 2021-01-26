ЗАМАНА - Cотрудник Росгвардии спас семью, отравившуюся угарным газом

Cотрудник Росгвардии спас семью, отравившуюся угарным газом

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26 января, 2021. Вторник 16:45
Cотрудник Росгвардии спас семью, отравившуюся угарным газом

В населенном пункте Альбурикент заместитель командира отдельного батальона вневедомственной охраны Управления Национальной гвардии по Республике Дагестан, майор полиции Магилав Хайрулаев выручил многодетную семью, которая отравилась угарным газом.

Cотрудник Росгвардии спас семью, отравившуюся угарным газом
Происшествия

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, рано утром сосед Магилава попросил помочь ему, но когда он пришел на выручку, то обнаружил входную дверь дома закрытой. На его зов никто не реагировал.
Тогда Магилав перелез через ограждение и вошел в дом.

В помещении правоохранитель почувствовал сильный запах газа и вскоре обнаружил соседа и всю его семью в бессознательном состоянии. Магилав Хайрулаев в одиночку вынес всех жильцов из дома и вызвал скорую помощь. До приезда специалистов, сотрудник Россгвардии вместе с супругой оказал пострадавшим экстренную доврачебную помощь. В результате их действий, удалось спасти целую семью и избежать большой трагедии.
В адрес начальника управления вневедомственной охраны полковника полиции Абакара Абакарова поступило благодарственное письмо от имени главы администрации поселка Альбурикент Азамата Шамилова с просьбой наградить росгвардейца Магилава Хайрулаева за помощь в спасении многодетной семьи и отметить его поступок на высоком уровне.

 

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