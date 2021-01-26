В Дагестане материнский капитал выдали на выдуманного ребенка

В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Республики Дагестан, которая обвиняется в мошеннических действиях при получении соцпомощи.

Получены сведения, что 5 лет назад жительницы Буйнакска и сотрудник местного управления Пенсионного фонда РФ условились о жульнической схеме одна из дам предоставила паспорт для производства поддельного свидетельства о рождении малыша, на основании которого получила сертификат на маткапитал, который женщины продали стороннему лицу за 130 тысяч рублей.

Уже продав сертификат, они подали в Пенсионный фонд обращение о распоряжении средствами маткапитала, получив 453 тысячи рублей по фиктивному договору купли-реализации дома в поселке Нижнее Казанице.

Подчеркивается, что женщине угрожает штраф до пятиста тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы.