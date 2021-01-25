ЗАМАНА - Лесному фонду Дагестана нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей

Лесному фонду Дагестана нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей

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25 января, 2021. Понедельник 17:18
Лесному фонду Дагестана нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей

Открыто уголовно-процессуальное производство по статье "Самоуправство" в связи с самовольной добычей пильного известняка на землях Табасаранского района, рассказывает пресс-центр республиканской прокуратуры.

Лесному фонду Дагестана нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей
Происшествия

Как рассказывает источник, добыча выполнялась с применением камнерезного и располосовочного комбайнов. В результате преступных действий, землям лесного фонда причинен ущерб на сумму более 84,6 миллионов рублей.

 

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