Бывший глава села Агачаул обвиняется в мошенничестве

В Карабудахкентский районный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого стали экс-руководитель села Агачаул и четверо соучастников земельных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РД.

Данные лица и обвиняются в совершении преступлений по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "мошенничество" и "служебный подлог". В соответствии с информацией прокуратуры, минуя закон, обвиняемые оформили право принадлежности на два земельных участка в поселке Агачаул.

Еще 5 участков экс-руководитель села присвоил 5 гражданам, внеся в выписки из похозяйственной книги заведомо недостоверную информацию. Таким образом сумма ущерба, причиненного бюджету села Агачаул составила 13, миллионов рублей.