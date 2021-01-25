ЗАМАНА - Бывший глава села Агачаул обвиняется в мошенничестве

Бывший глава села Агачаул обвиняется в мошенничестве

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25 января, 2021. Понедельник 15:15
Бывший глава села Агачаул обвиняется в мошенничестве

В Карабудахкентский районный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого стали экс-руководитель села Агачаул и четверо соучастников земельных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РД.

Бывший глава села Агачаул обвиняется в мошенничестве
Происшествия

Данные лица и обвиняются в совершении преступлений по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "мошенничество" и "служебный подлог". В соответствии с информацией прокуратуры, минуя закон, обвиняемые оформили право принадлежности на два земельных участка в поселке Агачаул.

Еще 5 участков экс-руководитель села присвоил 5 гражданам, внеся в выписки из похозяйственной книги заведомо недостоверную информацию. Таким образом сумма ущерба, причиненного бюджету села Агачаул составила 13, миллионов рублей.

 

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