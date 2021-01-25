ЗАМАНА - Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом

Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом

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25 января, 2021. Понедельник 11:06
Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом

В Махачкале, в результате утечки газа в квартире по улице Комарова погибли трое человек.

Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом
Происшествия

Жертвами, погибшими в результате угарного газа погибли 26-летний мужчина, 25-летняя девушка и двухлетний ребенок. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь, его состоянию ничего не угрожает.

 

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