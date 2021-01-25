Жертвами, погибшими в результате угарного газа погибли 26-летний мужчина, 25-летняя девушка и двухлетний ребенок. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь, его состоянию ничего не угрожает.
Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 11:06
В Махачкале, в результате утечки газа в квартире по улице Комарова погибли трое человек.
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