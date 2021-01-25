Следствием получены сведения, что 9 декабря 2020 года, проезжая на «КАМАЗе» через пост весового контроля в населенном пункте Яшкуль, водитель не остановился о просьбе специалиста дорожного контроля, а специально прибавил скорость и по касательной наехал на контролера, тем самым причинив ему телесные повреждения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Жителя Дагестана обвиняют в наезде на автодорожного контролера в Калмыкии
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 10:04
Сотрудниками следственных органов Яшкульского района Республики Калмыкия открыто уголовное производство против 38-летнего водителя из Республики Дагестан за насилие в отношении специалиста автодорожного контроля,- сообщает «Южная служба новостей».
Следствием получены сведения, что 9 декабря 2020 года, проезжая на «КАМАЗе» через пост весового контроля в населенном пункте Яшкуль, водитель не остановился о просьбе специалиста дорожного контроля, а специально прибавил скорость и по касательной наехал на контролера, тем самым причинив ему телесные повреждения.
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