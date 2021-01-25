Жителя Дагестана обвиняют в наезде на автодорожного контролера в Калмыкии

Следствием получены сведения, что 9 декабря 2020 года, проезжая на «КАМАЗе» через пост весового контроля в населенном пункте Яшкуль, водитель не остановился о просьбе специалиста дорожного контроля, а специально прибавил скорость и по касательной наехал на контролера, тем самым причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.