ЗАМАНА - В Дагестане участились кражи с применением услуги "Мобильный банк"

В Дагестане участились кражи с применением услуги "Мобильный банк"

Автор
25 января, 2021. Понедельник 09:30
В Дагестане участились кражи с применением услуги &quot;Мобильный банк&quot;

В республике участились случаи кражи денежных средств с банковских карт с применением услуги «Мобильный банк», - сообщает МВД Дагестана.

В Дагестане участились кражи с применением услуги "Мобильный банк"
Происшествия

Основная причина кражи невнимательность самих граждан, забывших отключить услугу sms-банкинга при смене телефонного номера.
Напомним, что мобильный номер в случае, если длительное время не используется абонентом, может быть передан другому пользователю.
При этом, номер к которому подключена услуга «Мобильный банк», оказавшись в руках нового владельца может стать прямой угрозой сохранности денежных средств предыдущего владельца SIM-карты.
В этой связи, правоохранители настоятельно рекомендуют населению при смене номера или утере телефона посетить филиал банка и отвязать номер от своей банковской карты.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top