Основная причина кражи невнимательность самих граждан, забывших отключить услугу sms-банкинга при смене телефонного номера.
Напомним, что мобильный номер в случае, если длительное время не используется абонентом, может быть передан другому пользователю.
При этом, номер к которому подключена услуга «Мобильный банк», оказавшись в руках нового владельца может стать прямой угрозой сохранности денежных средств предыдущего владельца SIM-карты.
В этой связи, правоохранители настоятельно рекомендуют населению при смене номера или утере телефона посетить филиал банка и отвязать номер от своей банковской карты.
В Дагестане участились кражи с применением услуги "Мобильный банк"
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 09:30
В республике участились случаи кражи денежных средств с банковских карт с применением услуги «Мобильный банк», - сообщает МВД Дагестана.
Основная причина кражи невнимательность самих граждан, забывших отключить услугу sms-банкинга при смене телефонного номера.
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