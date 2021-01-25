В Дагестане участились кражи с применением услуги "Мобильный банк"

Основная причина кражи невнимательность самих граждан, забывших отключить услугу sms-банкинга при смене телефонного номера.

Напомним, что мобильный номер в случае, если длительное время не используется абонентом, может быть передан другому пользователю.

При этом, номер к которому подключена услуга «Мобильный банк», оказавшись в руках нового владельца может стать прямой угрозой сохранности денежных средств предыдущего владельца SIM-карты.

В этой связи, правоохранители настоятельно рекомендуют населению при смене номера или утере телефона посетить филиал банка и отвязать номер от своей банковской карты.