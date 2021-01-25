ЗАМАНА - В Махачкале нарушитель пытался впечатлить сотрудников ГИБДД служебным удостоверением

В Махачкале нарушитель пытался впечатлить сотрудников ГИБДД служебным удостоверением

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25 января, 2021. Понедельник 09:03
В Махачкале нарушитель пытался впечатлить сотрудников ГИБДД служебным удостоверением

19 января на одной из улиц города Махачкалы был водитель автомобиля«Volkswagen» проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу, - сообщает пресс-служба МВД по РД на своей странице в Instagram.

После остановки транспортного средства работником ГИБДД, 29-летний житель Избербаша пытался произвести впечатление на сотрудников, продемонстрировав им удостоверение сотрудника администрации Кировского района, но желаемого эффекта не достиг. Вместе со своим автомобилем нарушитель был доставлен в УГИБДД МВД по РД для сверки данных по учетным базам МВД.

В дальнейшем выяснилось, что автомобилист ранее был сотрудником администрации, но оставив пост, сохранил удостоверение "на всякий случай". В последствии, нарушитель попытался сбежать, оставив автомобиль на территории штраф-стоянки, но был остановлен работниками патрульно-постовой службы.

 

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