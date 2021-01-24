На заводе в Кизляре прошли обыски

В ходе расследования дела, возбужденного по статьям Мошенничество" и "Неправомерный оборот средств платежей", в связи с хищением активов "Концерна КЭМЗ" прошли обыски, - сообщает ТАСС.

Общая сумма хищений составила свыше 22,7 миллионов рублей. Обыски были осуществлены в доме руководителя завода, в его личном кабинете, а также в кабинетах руководителя отдела материльно-технического снабжения и экс бухгалтера. Как сообщает издание, в результате обысков были изъяты документы, имеющие отношение к уголовному делу.