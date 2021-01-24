ЗАМАНА - В Дагестане представитель казначейства подозревается в получении взятки

В Дагестане представитель казначейства подозревается в получении взятки

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24 января, 2021. Воскресенье 13:02
В Дагестане представитель казначейства подозревается в получении взятки

По версии следственных органов, в итоге реализации городских договоров между подрядчиком и Управлением ЖКХ города, документы для перечисления вознаграждения за выполненные работы в общей сумме свыше 38 миллионов рублей были направлены для исполнения в отдел 1 города Махачкалы УФК РФ по региону.

В Дагестане представитель казначейства подозревается в получении взятки
Происшествия

В ноябре 2020 года, в связи с непоступлением денег, управляющий подрядной фирмы обратился в казначейство города Махачкалы, где заместитель руководителя отдела в процессе беседы сказал ему, что для свободного перечисления вышеуказанных денег через казначейство последний должен выплатить 380 000 рублей, что яляется 1% от сделки. Перевода части суммы, пострадавший передал подозреваемому 100 тысяч рублей.
После перечисления оставшейся суммы за проведенную работу, заместитель руководителя городского отдела казначейства напомнил о своем требовании главе подрядной организации.
Пострадавший обратился с заявлением в органы правопорядка, сообщив о незаконных действиях казначея.
22 января 2021 года в собственном служебном кабинете был задержан заместитель начальника городского отдела казначейства в момент получения финансовых средств в размере 280 000 рублей.
По данному факту ведется расследование уголовного дела. 

 

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