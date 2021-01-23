В Дагестане задержан директор Минмелиоводхоз Залкип Курбанов

Его задержали в рамках расследования дела о незаконной передаче служебных квартир в собственность подчиненных. Кроме того, как сообщают СМИ, ранее на него было заведено дело по линии ухудшения качества питьевой воды.