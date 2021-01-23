Его задержали в рамках расследования дела о незаконной передаче служебных квартир в собственность подчиненных. Кроме того, как сообщают СМИ, ранее на него было заведено дело по линии ухудшения качества питьевой воды.
В Дагестане задержан директор Минмелиоводхоз Залкип Курбанов
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 15:01
В Дагестане задержан директор ФГБУ «Минмелиоводхоз» Залкип Курбанов, - сообщает сетевое издание "Мирмол".
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