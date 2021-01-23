ЗАМАНА - На центральной площади Махачкалы задержали группу молодежи

На центральной площади Махачкалы задержали группу молодежи

Автор
23 января, 2021. Суббота 14:58
На центральной площади Махачкалы задержали группу молодежи

Сегодня, 23 января, сотрудники полиции на центральной площади Махачкалы задержали группу  молодых ребят (около двадцати человек), -  сообщает сетевое издание «Мирмол». 

На центральной площади Махачкалы задержали группу молодежи
Происшествия

Поводом для задержания стало, как сообщает издание, некорректное поведение ребят и ярко выраженные негативные настроения. Предварительно с ними была проведена разъяснительная работа. Тех, кто отказался внять требования полиции, доставлены в отделение полиции.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top