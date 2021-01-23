Поводом для задержания стало, как сообщает издание, некорректное поведение ребят и ярко выраженные негативные настроения. Предварительно с ними была проведена разъяснительная работа. Тех, кто отказался внять требования полиции, доставлены в отделение полиции.
На центральной площади Махачкалы задержали группу молодежи
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 14:58
Сегодня, 23 января, сотрудники полиции на центральной площади Махачкалы задержали группу молодых ребят (около двадцати человек), - сообщает сетевое издание «Мирмол».
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