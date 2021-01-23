ЗАМАНА - Установлен хозяин льва, разгуливающего по Хасавюрту

Установлен хозяин льва, разгуливающего по Хасавюрту

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23 января, 2021. Суббота 14:39
Установлен хозяин льва, разгуливающего по Хасавюрту

В социальных сетях широкий общественный резонанс вызвал видеоролик, на котором лев разгуливает по улицам Хасавюрта. Прочитать об этом подробнее можно перейдя по ссылке. В ходе проверки, правоохранительные органы установили хозяина, которому принадлежит дикое животное.

Установлен хозяин льва, разгуливающего по Хасавюрту
Происшествия

Владельцем оказался 28-летний житель Хасавюрта. Он рассказал о том, что приобрёл львёнка в зоопарке и содержал его у себя дома, а спустя 6 месяцев перевёз хищника в сконструированный металлический вольер, находившийся на территории собственного ресторана.
По словам хозяина, причиной внезапной и стремительной свободы Муфасы, а также ночного променада по городским улицам, стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления.

По данному факту ведется сбор материала для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения.

 

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взяты из открытых источников
 

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