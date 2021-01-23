Установлен хозяин льва, разгуливающего по Хасавюрту

В социальных сетях широкий общественный резонанс вызвал видеоролик, на котором лев разгуливает по улицам Хасавюрта. Прочитать об этом подробнее можно перейдя по ссылке . В ходе проверки, правоохранительные органы установили хозяина, которому принадлежит дикое животное.

Владельцем оказался 28-летний житель Хасавюрта. Он рассказал о том, что приобрёл львёнка в зоопарке и содержал его у себя дома, а спустя 6 месяцев перевёз хищника в сконструированный металлический вольер, находившийся на территории собственного ресторана.

По словам хозяина, причиной внезапной и стремительной свободы Муфасы, а также ночного променада по городским улицам, стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления.

По данному факту ведется сбор материала для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения.