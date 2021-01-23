Владельцем оказался 28-летний житель Хасавюрта. Он рассказал о том, что приобрёл львёнка в зоопарке и содержал его у себя дома, а спустя 6 месяцев перевёз хищника в сконструированный металлический вольер, находившийся на территории собственного ресторана.
По словам хозяина, причиной внезапной и стремительной свободы Муфасы, а также ночного променада по городским улицам, стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления.
По данному факту ведется сбор материала для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения.