11-летний ребенок несколько лет не ходила в школу а также изредка появлялась на улице. Единственная причина, которая становилась поводом выхода девочки из дома пополнение продуктовых запасов. Дочь пенсионерки не раз просила мать вернуть ей ребенка, но уговоры никак не действовали на бабушку. Это стало причиной того, что 35-летняя россиянку обратилась к сотрудникам судебных приставов с просьбой вернуть ей ребенка.
Россиянка несколько лет держала внучку взаперти
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 11:17
Пермская пенсионерка против воли удерживала взаперти свою внучку, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.