Россиянка несколько лет держала внучку взаперти

11-летний ребенок несколько лет не ходила в школу а также изредка появлялась на улице. Единственная причина, которая становилась поводом выхода девочки из дома пополнение продуктовых запасов. Дочь пенсионерки не раз просила мать вернуть ей ребенка, но уговоры никак не действовали на бабушку. Это стало причиной того, что 35-летняя россиянку обратилась к сотрудникам судебных приставов с просьбой вернуть ей ребенка.