В горах Дагестана продолжается лавиноопасность

В горах Дагестана продолжается лавиноопасность, о которой региональное управление МЧС сообщало ещё несколько дней назад.

В ведомстве отмечают, что лавиноопасность наблюдается в горной местности республики выше 2000 метров.

По данным Росгидромета опасность лавины сохранится 22-23 января текущего года.

Напомним, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно сообщить об этом по телефонным номерам 101,112 и вызвать спасательную помощь.