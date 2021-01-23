В ведомстве отмечают, что лавиноопасность наблюдается в горной местности республики выше 2000 метров.
По данным Росгидромета опасность лавины сохранится 22-23 января текущего года.
Напомним, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно сообщить об этом по телефонным номерам 101,112 и вызвать спасательную помощь.
В горах Дагестана продолжается лавиноопасность
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 00:33
В горах Дагестана продолжается лавиноопасность, о которой региональное управление МЧС сообщало ещё несколько дней назад.
В ведомстве отмечают, что лавиноопасность наблюдается в горной местности республики выше 2000 метров.
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